Посольство США поблагодарило украинских медиков, которые борются с коронавирусом. ВИДЕО

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во Всемирный день здоровья поблагодарила всех украинских врачей, медсестер и должностных лиц, которые борются с распространением Covid-19 в Украине.

Об этом говорится в видеообращении Квин, опубликованном на странице посольства США в Украине в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во Всемирный день здоровья я бы хотела поблагодарить всех украинских врачей, медсестер, должностных лиц и других, кто неутомимо работает ради того, чтобы мы все в Украине оставались здоровыми во время пандемии Covid-19. Моя команда в посольстве США продолжает тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами ради того, чтобы американцы и украинцы были в безопасности. США предоставляют 1,2 млн. долларов США медицинской и гуманитарной помощи на уменьшение распространения Covid-19 в Украине", - сказала она.

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Коронавирус и карантин
карантин США врачи Квин Кристина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Совестно за Брата
Посольство США поблагодарило украинских медиков, которые борются с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8075
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07.04.2020 11:03
+4 senia
ждём день победобесия дедываяваленков
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07.04.2020 11:00
+3 Danis Nielsen
Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
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07.04.2020 11:01
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