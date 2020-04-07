Посольство США поблагодарило украинских медиков, которые борются с коронавирусом. ВИДЕО

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во Всемирный день здоровья поблагодарила всех украинских врачей, медсестер и должностных лиц, которые борются с распространением Covid-19 в Украине.

Об этом говорится в видеообращении Квин, опубликованном на странице посольства США в Украине в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, во Всемирный день здоровья я бы хотела поблагодарить всех украинских врачей, медсестер, должностных лиц и других, кто неутомимо работает ради того, чтобы мы все в Украине оставались здоровыми во время пандемии Covid-19. Моя команда в посольстве США продолжает тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами ради того, чтобы американцы и украинцы были в безопасности. США предоставляют 1,2 млн. долларов США медицинской и гуманитарной помощи на уменьшение распространения Covid-19 в Украине", - сказала она.

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