Выставку музея Революции Достоинства не портили вандалы - ее сдуло ветром, - Нацполиция. ВИДЕО

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Правоохранители провели проверку и установили, что экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства никто не портил, а повреждены они были в результате порыва ветра. В настоящее время с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в органы полиции не обращалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

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Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто поврежденные ветром.

Напомним, ранее пресс-служба Национального музея Революции Достоинства заявила, что на Майдане Незалежности в Киеве неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных", посвященную борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

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