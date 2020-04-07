Мужчина, добравшийся вплавь в Гидропарк, объяснил свои действия: "Это мое право. Ни Аваков, ни Шмыгаль не могут ничего сделать". ВИДЕО

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Мужчина, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк, объяснил свой поступок.

Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Прежде всего, хочу сообщить о вполне серьезном отношении к пандемии коронавируса и подчеркнуть, что карантинные мероприятия должны воплощаться, но с соблюдением принципов конституционности и рациональности. Кроме того, каждый человек от рождения наделен неотъемлемыми правами и свободами, такими как: право на жизнь, право на собственную позицию, право на свободное передвижение в пространстве и тд", - говорится в сообщении.

По его словам, частичное и непродолжительное нарушение конституционных прав возможно только в двух случаях: чрезвычайное положение, военное положение.

"Принятое Кабмином Постановление прямо противоречит статьям 33 (свободное пребывание в пространстве), 29 (право на свободу) Конституции, а значит это постановление является незаконным, то есть преступным, а те кто ее выполняют - злоумышленники. Это тезис, который я пытался донести своей акцией. Хватит бояться, молчать и наблюдать то, как Аваков со Шмыгалями, пользуясь паникой и низким правосознанием и правовой осведомленностью общества, уничтожают демократию и пытаются установить полицейский режим! Помните, что мы все и каждый из нас несет личную ответственность за то, что происходит в нашей стране", - подчеркнул он.

Напомним, вчера полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

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