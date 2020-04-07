Почему на самом деле полиция задержала владельца кофейни в Одессе. Полное ВИДЕО

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В сети появилось новое видео, на котором 4 апреля на пляже в районе 14-й станции Большого Фонтана в Одессе сотрудники полиции с применением силы задержали мужчину, продававшего кофе во время карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксированы словесные пререкания, которые предшествовали задержанию. Судя по видео, полицейские требовали у человека, назвавшегося владельцем, документы на бизнес и настаивали на закрытии кофейни. Мужчина доказывал, что его предприятие - это мини-маркет, который может работать в условиях карантина, но соответствующих документов не предъявил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
задержание карантин Одесса Нацполиция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+26 HermitAlex
Не має документів, навіщо бикувати?
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07.04.2020 15:36
+24 Dorian Gray
При чём тут налоговая? Нет документов на торговлю - нах с пляжа.
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07.04.2020 15:41
+16 Підлога Маккартні
У нас патрульные на фоне волны коронавируса резко объявили себя налоговой милицией? Или де постанова суда о закрытие генделыка в там случае? Почему на самом деле полиция задержала владельца кофейни в Одессе - Цензор.НЕТ 3240
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07.04.2020 15:39
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