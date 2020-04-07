Пособница террористов "ДНР" задержана на Донетчине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

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7 апреля, оперативники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, выявили бывшую помощницу боевиков "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В 2014 году она, в то время несовершеннолетняя, но уже судимая за кражу, под влиянием пропаганды агрессора, вступила в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР". В НЗФ, под руководством российских наемников, выполняла задачи по незаконной проверке документов и осмотру транспортных средств граждан на одном из блокпостов", - говорится в сообщении.

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Задержанной грозит ответственность, предусмотренная ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.