Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывает о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?