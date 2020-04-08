Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывает о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1195
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08.04.2020 09:43
+3 Sophia-Maria Duglass
Германия способна проводить около 500 тысяч тестирований в неделю.
Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?
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08.04.2020 09:49
+3 sulima ivan
Я можу сказати - скільки з України сотень тон вивезено масок і респіраторів. І скільки на цьому зелені мародери приблизно нагріли собі кишені. А тести? Як на них нагрітись?
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08.04.2020 09:52
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