За сутки COVID-19 обнаружили у 20 детей, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

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За прошедшие сутки COVID-19 был зафиксирован у 206 человек в Украине, среди них - 20 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал он.

Кроме того, было проверено 820 подозрений на коронавирусную инфекцию.

"В учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы трое", - сообщил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля, в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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