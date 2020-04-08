Шесть лет назад прекратила свое существование провозглашенная в Харькове российскими террористами "ХНР": "На все потребовалось 17 минут. Ребята из "Ягуара" провели операцию". ВИДЕО

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Шесть лет назад в Харькове прекратила свое существование провозглашенная российскими террористами "ХНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации "ХНР" бойцам спецназа Нацгвардии потребовалось 17 минут. За это время украинские воины провели штурм харьковской ОДА и арестовали 70 террористов, засевших в здании. Оперерация под руководством министра МВД Арсена Авакова прошла без единого выстрела.

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Топ комментарии
+32 Rulya Kosh
Але головного сепаратиста так і не знешкодили. Таварісч гєпа міцно сидить у кріслі.
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08.04.2020 13:57
+14 Цигель
Барыга? Я что то слышал, это твой дед?
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08.04.2020 13:59
+12 Никонор Босой
а наступ на Луганськ та Донецьк барига скасував... там теж би хвилин 17 знадобилось
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08.04.2020 13:58
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