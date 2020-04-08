Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Украина обязательно вернется к привычному образу жизни. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И мы обязательно сообщим об этом общественности", - говорится в сообщении.

По словам премьера, вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев.

"Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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