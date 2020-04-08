"Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что не смотря на карантин сажать картошку можно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Чтобы внести нотку оптимизма: меня очень много спрашивают, можно ли ехать в село и сажать картофель. Хочу сказать, что не только можно, а нужно ехать в село и садить картошку. Потому что, откровенно скажу, а что будем есть, если не посадим картошку и не посадим огород", - отметил мэр.

Также Марцинкив посоветовал "потерпеть людям старше 60 лет".

"Огород - не общественное место. Поэтому давайте вскапывать огород, сажать картофель и все у нас будет хорошо", - подытожил он.

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Коронавирус и карантин
Ивано-Франковск карантин Марцинкив COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Ex perd
Правильний мер, зразу видно що не з зеко манди.
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08.04.2020 17:45
+8 Великий Змій
досить скиглити берить лопати? "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 5201
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08.04.2020 17:31
+6 dandreev
вот только чем ехать у кого своей машины нету?
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08.04.2020 17:33
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