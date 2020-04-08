В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра. ВИДЕО

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В итальянской провинции Масса-Каррара в регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, во время инцидента на нем находились два автомобиля.

Предварительно, водитель одного из них успел вовремя покинуть транспортное средство, тогда как второй в результате происшествия получил травмы и был госпитализирован.

При этом отмечается, что в 2019 году из-за мощных ливней на мосту образовалась трещина, однако после ремонтных работ специалисты заверили, что никакой опасности для объекта нет.

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Топ комментарии
+25 ALEX SUROVV
Сволочи, отдайте уже Украине Маркива пока еще Италия совсем не опустошилась В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 6117
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08.04.2020 17:36
+14 Старый зольдат
Зеленскай, срочно туда батальон инженерных войск ВСУ и бригаду медиков. За мой естественно счёт.
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08.04.2020 17:37
+13 Лео Кот
в Италии мосты падают чуть реже чем на Московии....

Это вам малята разрыв шаблонов об итальянцах, как о мастеровой и трудолюбивой нации... В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 7275

Были такими когда то очень давно...
А сейчас неопрятные, ленивые, и глупые цыгане ...

Работал с ними - знаю...
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08.04.2020 17:39
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