Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам "Айдара" на Луганщине. ВИДЕО+ФОТО

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Сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, разрушившего стелу в селе Половинкино Старобельского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По факту разрушения стелы, установленной в честь батальона "Айдар", сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой".

Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам Айдара на Луганщине 01

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В сети опубликовано видео акта вандализма.

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Топ комментарии
+6 Семен Шкаралупа
Сволота.
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09.04.2020 01:10
+4 Olga A 6130c05e
Памятник восстановят, а у этой твари руки отсохнут!
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09.04.2020 01:16
+4 Horvi Hor d3d97a8c
Живьём закопать выродка прокацапского...
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09.04.2020 01:19
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