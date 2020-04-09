Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение. ВИДЕО

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Глава УГКЦ сообщил, что церковь на время карантина освобождает верующих от участия в воскресных и праздничных богослужениях, обязанности исповеди и причастия, а также призвал не приносить в этом году в церковь пасхальные корзины.

Об этом говорится в видеообращении главы УГКЦ блаженнейшего Святослава, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, УГКЦ вводит особые разрешения и особые диспензы, то есть освобождение от регламентированных церковью обязанностей.

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"Первое - это освобождение от церковной заповеди, которая нам говорит каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами, церковь снимает эту обязанность и призывает вас оставаться дома.

Вторая диспенза касается долга во время великого поста, готовясь к Пасхе, прийти на исповедь и причастие. Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила освобождение и от этой обязанности, предоставляя возможность вам его исполнить в течение месяца после окончания карантина.

В вербное воскресенье мы благословляем лозу, в Пасхальное воскресенье благословляем наши пасхальные корзины. В этом году, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы просим максимально не приносить их на освящение в храм.

Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - заявил блаженнейший Святослав.

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Он отметил, что даже в таких обстоятельствах верующие приходят к священникам и просят о причастии, то священник не имеет морального права отказать: "Но я прошу вас не настаивайте. В данных обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти".

"Мы просим, ​​чтобы в наших храмах священники совершали службы без верующих, просим быть их во дворе, сохраняя социальную дистанцию ​​и другие санитарные предписания", - добавил он.