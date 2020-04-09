Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса. ВИДЕО

7685

В Николаев в четверг, 9 апреля, прибыл заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы проверить ситуацию с выявлением коронавируса в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Преступности.НЕТ".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Как известно, Николаевская область по состоянию на утро 9 апреля остается единственным регионом, где не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Виктор Ляшко в комментарии сообщил, что не связывает невыявление коронавируса в регионе с ошибками при проведении тестов.

– Я не думаю, что тут есть ошибки в тестировании. Возможно, где-то не работают алгоритмы, когда невовремя доставляют образцы в нашу лабораторию. Недавно в лаборатории была группа вирусологов национального уровня, которая пересматривала, настраивала все алгоритмы. Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренной медицинской помощи, как функционируют мобильные бригады по отбору образцов, как семейные врачи направляют нам образцы. Посмотрим, где возможен сбой. Возможно, и нет никакого сбоя, а Николаевская область работает безупречно и нет вопросов с коронавирусной болезнью, – сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус

Также он рассказал, какие именно медучреждения посетит сегодня.

– Планируем, кроме инфекционной больницы, посетить Центр первичной медико-санитарной помощи, экстренную медицинскую помощь, посмотрю, как работает мобильная бригада, приеду с ней на отбор образцов, – отметил он.

По словам Ляшко, Николаевская областная лаборатория сегодня готова делать по 500 тестов ПЦР в сутки.

Также он сказал, что перед его приездом провели своеобразную спецоперацию, в ходе которой собрали анализы у пациентов с пневмонией в одной из больниц в Николаеве и направили их в другую лабораторию за пределами области – результат на коронавирус также был негативный.

– Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением, к семейному врачу, в скорую медпомощь, к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы, а также посмотрим учреждения, которые определены для больных с коронавирусным заболеванием. Посмотрим их обеспечение средствами индивидуальной защиты, аппаратами, которые нужны для проведения ренимационных мер. после этого будет встреча главой областной госадминистрации и областного совета, чтобы посмотреть и подсказать им, что нужно модернизировать, чтобы область была готовой на 100 процентов, – сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам

Главный снаврач страны отметил, что удовлетворен работой и оснащением областного лабораторного центра.

– Сегодня я поговорил с работниками лаборатории. Мне показали две лаборатории, показали перспективный план разворачивания мощностей даже в этой лаборатории, плюс специалисты четко знают, где можно дополнительно усиливать и увеличивать количество тестов. Поэтому это меня удовлетворило. Вопросов том, что сейчас будем смотреть другие алгоритмы. С чего мы начали – лаборатория готова к проведению 500 исследованиям в сутки, обеспечена аппликаторами, исследовательскими материалами, обеспечена средствами индивидуальной защиты, работники лаборатории получили зарплату. Мы будем делать все, чтобы они получили доплату, которая предусмотрена законом, постановлением Кабмина о доплатах в 300% для тех, кто работает с коронавирусным заболеванием, – сказал он.