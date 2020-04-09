Обрушение дома на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова в Одессе. ВИДЕО камер наблюдения

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В сети появилась видеозапись камер наблюдения, на которой зафиксирован момент обрушения дома на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, на видеозаписи видно, что двое прохожих вовремя отреагировали на падение стены дома и успели убежать в безопастною зону.

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