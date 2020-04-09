У больного COVID-19 на Черниговщине экспресс-тесты трижды показывали негативный результат. ВИДЕО

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Мужчине из Носовки (Черниговская обл.), у которого вчера лабораторно подтвердили коронавирус, делали 3 экспресс-теста. Все они были отрицательные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Чернігів", об этом сообщил генеральный директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко.

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"Провели тестирование. Результат был отрицательный. Нам еще сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Эти тесты также были отрицательными", - рассказал он.

По его словам, мужчина заболел 25 марта, в Нежин его привезли скорой 3 апреля.

"Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть воспаление двустороннее. Назначено ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние - средней тяжести", - добавил Костырко.

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