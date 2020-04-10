На период карантина планируем выплачивать ФОПам помощь на детей, - глава Минсоцполитики Лазебная. ВИДЕО

331

Правительство разрабатывает механизм выплаты государственной помощи на детей физических лицам-предпринимателям, которые из-за эпидемии COVID-19 вынуждены прекратить работу.

Об этом в эфире 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

Планируется, что эта помощь будет назначаться на детей ФЛП, которые потеряли прибыли из-за карантина. Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в соответствии с возрастом ребенка

Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная

Лазебная уточнила, что вопрос госпомощи ФОПам обсуждали 9 апреля в Кабмине.