В Харькове полиция задержала двоих преступников, взорвавших сегодня ночью банкомат и похитивших почти 2 млн гривен. ВИДЕО камер наблюдения

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В Харькове полиция в течении нескольких часов нашла и задержала двоих злоумышленников, которые взорвали банкомат и похитили почти два миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замминистра МВД Антон Геращенко и публикует видео ограбления.

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"Сегодня ночью в Харькове, направленным взрывом (см. видео), был взорван банкомат "Приватбанка", вмонтированный в стену супермаркета "Дигма", в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен. Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий. Двое злоумышленников приехали к месту преступления на велосипедах для того, чтоб не был замечен автомобиль, на котором они приехали к месту преступления. Однако, благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками. Двое злоумышленников, взорвавших банкомат, задержаны. Все украденные деньги, что они выкрали в банкомате, были при них. Они изъяты и будут возвращены Приватбанку. Задержанные проверяются на причастность к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины. Ближайшие 8, а может быть 10 лет, правонарушителям придётся провести в колонии строго режима", - написал в комментраии к записи Геращенко.

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