Сделать экспресс-тест на COVID самому невозможно, его делают только врачи, - Кличко. ВИДЕО

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Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно - невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, есть немало случаев, когда люди просят сделать им тест, чтобы просто проверить себя. Но нужно понимать, что тесты, которые с такими сложностями закупает город, могут понадобиться действительно больному человеку.

"Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно - невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус. Если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР теста. То есть, уже для лабораторного исследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз", - рассказал Кличко.

Он также отметил, что в медучреждениях столицы есть сегодня 13 тыс. экспресс-тестов, с помощью которых устанавливают предварительный диагноз.

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Коронавирус и карантин
карантин Кличко тест COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 оззи
- здравствуйте, на что жалуетесь?
- доктор, мне кажется когда я говорю, меня никто не слышит.
- здравствуйте, на что жалуетесь?
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10.04.2020 14:19
+6 Вася Шевченко f77d76ba
Зробити експрес-тест на COVID самому неможливо, його роблять тільки лікарі, - Кличко - Цензор.НЕТ 357

...
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10.04.2020 14:35
+5 Йцу Кенг 07b0c614
дядя Вова, вы насколько я помню, больше по анестезии.......
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10.04.2020 14:12
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