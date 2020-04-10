Сделать экспресс-тест на COVID самому невозможно, его делают только врачи, - Кличко. ВИДЕО

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Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно - невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, есть немало случаев, когда люди просят сделать им тест, чтобы просто проверить себя. Но нужно понимать, что тесты, которые с такими сложностями закупает город, могут понадобиться действительно больному человеку.

"Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно - невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус. Если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР теста. То есть, уже для лабораторного исследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз", - рассказал Кличко.

Он также отметил, что в медучреждениях столицы есть сегодня 13 тыс. экспресс-тестов, с помощью которых устанавливают предварительный диагноз.

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