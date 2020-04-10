Киевский форум по безопасности: Как защитить энергетическую независимость Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Киевский форум по безопасности начинает регулярное проведение публичных онлайн встреч известных украинских и иностранных экспертов и чиновников. Тема второй онлайн-сессии "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Ключевые вопросы дискуссии:

• Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса.

• Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическое напряжение?

• Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке.

• Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины за новых реалий?

• Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?

Участники:

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину".

Лариса Галадза, Посол Канады в Украине;

Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Елена Павленко, эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group;

Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;

Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель Министра иностранных дел Украины.

Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".