Военнослужащий, торговавший гранатами и патронами, задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве задержан военнослужащий, продававший гранаты и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время отработки информации о возможной продаже оружия оперативники установили мужчину, предлагавшего на продажу гранаты и патроны любого калибра. В рамках расследования полицейские установили причастность 29-летнего военнослужащего к сбыту боеприпасов и задокументировали факты их продажи.

В четверг, 9 апреля, военнослужащего задержали во время сбыта очередной партии гранат и патронов. С места задержания полицейские изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тыс. гривен.

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Сержанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.