Мы намерены создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года, - премьер Шмыгаль. ВИДЕО

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Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тысяч рабочих мест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера Кабмин "прогнозирует экономический спад". 

 "Уже в мае задача стоит создать 500 тысяч новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", -  отметил Шмыгаль.

"Мы понимаем как это делать и что для этого нужно.  Есть план, он обновляется и мы к этому плану добавляем проблемы. Мы создали соответсвующие аналитиеческие центры", - подчеркнул премьер.

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Топ комментарии
+32 кацахол
Реально смішно.
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10.04.2020 21:34
+29 Володимир Козуб
Юморист ..)))))
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10.04.2020 21:33
+27 Fish Man
Мы намерены создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года, - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2016
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10.04.2020 21:34
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