Радиационный фон после пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме, - глава Госэкоинспекции Фирсов. ВИДЕО

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Председатель госэкоинспекции Егор Фирсов заявил о том, что при пожарах в Зоне отчуждения ЧАЭС радиационный фон в норме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Фирсов заявил: "Вот я трое суток пробыл непосредственно в зоне отчуждениявместе со специальной группой Государственной экологмческой инспекции, которая делала все эти замеры, начиная от села Дытныци (Житомирская область) и заканчивая Киевской областью - село Полесское в 10 км от границы с Беларусью. Состояние радиационного загрязнения в норме. То есть если говорить научным языком он в среднем 11-14 микрозивертов. \