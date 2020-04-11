Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол. ВИДЕО

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Обыски у Татьяны Черновол и работа ГБР - в центре внимания свежего выпуска "Без цензуры". Пока страна сидит на карантине, спецназ Государственного бюро расследований решил в 6 утра ворваться в дом родителей политика и экс-журналистки Татьяны Чорновол, чтобы поискать одежду, в которой она была 18 февраля 2014-го.

Что такое "дело Чорновол" и в чем именно обвиняют экс-депутата? Как недавние фантазии Андрея Портнова трансформировались в уголовное производство? Кто превращает Государственное бюро расследований в Государственное бюро репрессий? Зачем власть создает политический кризис на ровном месте и чем это грозит?

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.

Подозрение Чорновол
ПР Чорновол Татьяна евромайдан ГБР
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