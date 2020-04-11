Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол. ВИДЕО

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Обыски у Татьяны Черновол и работа ГБР - в центре внимания свежего выпуска "Без цензуры". Пока страна сидит на карантине, спецназ Государственного бюро расследований решил в 6 утра ворваться в дом родителей политика и экс-журналистки Татьяны Чорновол, чтобы поискать одежду, в которой она была 18 февраля 2014-го.

Что такое "дело Чорновол" и в чем именно обвиняют экс-депутата? Как недавние фантазии Андрея Портнова трансформировались в уголовное производство? Кто превращает Государственное бюро расследований в Государственное бюро репрессий? Зачем власть создает политический кризис на ровном месте и чем это грозит?

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.