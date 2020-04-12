Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Рахманин. ВИДЕО

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Партия "Голос" не будет поддерживать изменения в бюджет до тех пор, пока не будет проголосован законопроект о банках. Именно его принятие является основным условием предоставления Украине кредита от МВФ, необходимого для реализации обновленного бюджета.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Этот бюджет немного фантастический, потому что цифры, заложенные в нем, базируются на том, что Украина получит помощь от МВФ. А МВФ и другие организацию ставят ключевое требование - Украина должна принять закон, который не позволит одному известному олигарху вернуть себя самый большой банк в стране", - отмечает Рахманин.

Он подчеркивает, что в понедельник Рада не планирует голосовать за закон о банках, однако будет принимать изменения в бюджет.

"Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах", - подытожил Рахманин.

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