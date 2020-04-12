Чернобль в огне: почему масштабный пожар охватил Зону отчуждения. ВИДЕО

5369

Чернобыльская зона оказалась не готова к масштабному пожару из-за невозможности подъезда техники к отдельным очагам и отсутствия противопожарных рвов.

Об этом в частности говорися в коротком видеоролике главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.

В сюжете присутствует интервью главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, в котором она поясняет причины случившейся беды.

Смотрите также: Спасатели продолжают борьбу с огнем в зоне ЧАЭС: за сутки сброшено 250 т воды. КАРТА

"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - цитирует Павлову в фейсбуке пресс-служба агентства.

По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет.

"Но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", - подчеркивает Павлова.

Смотрите также: Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA. ФОТО