Без нашей помощи "русская весна" на Донбассе была бы подавлена в зародыше, - террорист Гиркин. ВИДЕО

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Ветеран ФСБ, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что без вторжения его отряда на Донбасс 6 лет назад никакой бы войны не случилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он рассказал в программе "Момент истины".

Гиркин особо подчеркивает, что если бы его отряд не вторгся бы на территорию Украины и не стал бы "ядром "русской весны", то тогда не было бы никакой войны.

"Без этого ядра "русская весна" была бы подавлена в зародыше. Донбасс бы подавили бы, так как не хватало именно ядра, то есть людей которые готовы действовать еще более решительно, чем самые решительные донецкие активисты", - подчеркивает Гиркин, не скрывая роли своего отряда в "русской весне" на Донбассе.

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