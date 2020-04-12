Без нашей помощи "русская весна" на Донбассе была бы подавлена в зародыше, - террорист Гиркин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он рассказал в программе "Момент истины".
Гиркин особо подчеркивает, что если бы его отряд не вторгся бы на территорию Украины и не стал бы "ядром "русской весны", то тогда не было бы никакой войны.
"Без этого ядра "русская весна" была бы подавлена в зародыше. Донбасс бы подавили бы, так как не хватало именно ядра, то есть людей которые готовы действовать еще более решительно, чем самые решительные донецкие активисты", - подчеркивает Гиркин, не скрывая роли своего отряда в "русской весне" на Донбассе.
она заглохла, он заговоріл
I am Buben@onemans79901970 9 апр.
Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл пиздец.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.