Погибшего на Донбассе бойца 93-й ОМБр Алексея Куприкова похоронили на Днепропетровщине. ВИДЕО

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В селе Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области в субботу прошла церемония прощания с бойцом 93-й ОМБр Алексеем Куприковым (позывной Леший), погибшим на Донбассе 9 апреля.

Об этом говорится на официальной странице 93-й ОМБр со ссылкой на сюжет телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

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Алексей Куприков родился 13 января 1971 года, получил среднее техническое образование. В бригаде служил с ноября 2018 года. Проходил службу в должности стрелка-помощника гранатометчика, после обучения в учебном центре стал механиком-водителем. Воевал в Новоселовке Второй, в окрестностях Крымского.

У него остались мать, сестра (также военнослужащий 93-й ОМБр), гражданская жена и 19-летний сын.