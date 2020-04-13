Пусть люди едят свои шашлыки, может, это последний сезон в их жизни, - мэр Николаева Сенкевич призвал оставаться дома на Пасху. ВИДЕО

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Мэр Николаева Александр Сенкевич посетовал, что люди, несмотря на карантин, все равно посещали церковь, и призвал на Пасху оставаться дома, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни близких.

Сенкевич также возмутился тем, что николаевцы игнорируют ужесточение карантинных мер в части ношения медицинских масок, в том числе, это касается и родителей, которые таким образом дают детям плохой пример, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ.

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– Знаете, чтоб больше всего мне непонятно: когда я еду в горсовет, вижу большое скопление людей, все без масок, попивают кофеек, на "расслабончике". (…) Вот смотрю, родители выводят свои детей. Со всех каналов, со всех телевизоров, отовсюду говорят: "Надевайте маски". Что мы видим? Идут родители, дети видят это все, понимают, зачем это государство, эти законы, если наши родители вообще не придерживаются никаких законов. Это просто на генном уровне передача нигилизма, - заявил Сенкевич.

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– Не знаю, что вам даст посвяченная верба, когда может погибнуть ваш близкий человек? Как говорят, отнесете на кладбище ей эту вербу. Сегодня католические храмы были закрыты, служба проходила в онлайн-режиме, благодарю всех прихожан, которые не приходили в церковь, понимая, то они подвергают опасности себя и близких, - добавил мэр Николаева.

Мэр призвал оставаться дома на Пасху и не ходить в церковь, а также заявил, что хлебзаводы, которые занимаются производством пасхальных куличей, пригласят священников для их освящения. Негативно он высказался и относительно людей, которые, несмотря на ограничения, выезжают на природу.

- Пусть люди едят свои шашлыки, может, это последний сезон в их жизни. Если не понимают, то будут сидеть дома, - отметил Сенкевич .