Пакет помощи ЕС Украине предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив по борьбе с COVID-19, - посол Маасикас. ВИДЕО

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В пакете помощи Украине со стороны ЕС предусмотрено EUR4 млн на поддержку общественных инициатив в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив, которые предоставляют помощь там, где это больше всего необходимо", - сказал он в видеообращении.

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Дипломат подчеркнул, что в течение столетий украинцы заботились о тех, кто нуждается в помощи больше всего. "Поскольку большинство граждан самоизолировались дома, украинское гражданское общество заняло активную позицию. Сегодня тысячи волонтеров приобщились к борьбе с коронавирусом. Они доставляют еду пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации", - пояснил Маасикас.

Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Украине более EUR190 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.