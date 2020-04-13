Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника - этот медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы", - отметил он.
По его словам, заседание состоится в среду 15 апреля.
"Хочу успокоить наших медиков, этот вопрос уже урегулирован", - добавил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.