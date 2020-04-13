Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов. ВИДЕО

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Кабмин в среду урегулирует вопрос заработной платы за март медикам, борющимся с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника - этот медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы", - отметил он.

По его словам, заседание состоится в среду 15 апреля.

"Хочу успокоить наших медиков, этот вопрос уже урегулирован", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав делает 2,5-3 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
зарплата карантин врачи Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 18c49ed2
Он тупо врет. Это переложили на плечи местной власти. Которую зелень и так уже ограбила по полной.
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13.04.2020 11:16
+4 Прощай немытая раССея
Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 1943

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 1198

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3439
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13.04.2020 11:14
+4 Юрій Ан
Есть три способа борьбы с коронавирусом.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
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13.04.2020 11:19
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