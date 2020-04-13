6 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами. ВИДЕО

3157

13 апреля 2014 года в Запорожье пророссийски настроенные граждане собрались на митинг, который забросали сырыми яйцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Экс-беркутовец задержан во время продажи оружия преступникам в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 13 апреля 2014 года, на Аллее славы, недалеко от Запорожского городского совета, собрался митинг сторонников "русского мира". Кроме георгиевских, они повязали ленты в виде российского триколора и призывали к созданию "ЗНР". Чтобы предупредить это, патриотически настроенные горожане выдвинулись на место, где проходил митинг. К ним присоединилась молодежь, представители "Правого сектора" и простые прохожие.

Патриоты окружили сепаратистов. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению, что сторонникам "русского мира" дадут коридор, но при условии, что те оставят все провокационные вещи и выйдут в город по улице Независимой Украины. Сепаратисты отказались отдавать символику, после чего их снова окружили и начали забрасывать яйцами, мукой и другими продуктами, разрешив выходить женщинам. Спасались от "бомбардировок" с помощью зонтиков.

Впоследствии этот день назвали "яичным воскресеньем".