Наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов и пулеметов по позициям украинских воинов на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

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С начала текущих суток, 13 апреля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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В 9.35 противник начал обстрел защитников н.п. Пески, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С 11.20 из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты нарушили режим тишины в районе Павлополя.

Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия из незапрещенных образцов вооружения с целью подавления вражеской вооруженной активности.

Потери противника уточняются.

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