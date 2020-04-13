"#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу. ВИДЕО

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Водитель московской скорой снял видео, на котором показал огромную очередь машин в больницу. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ,  мужчина утверждает, что ежедневно с подозрением на коронавирус госпитализируются более одной тысячи человек и показывает улицу с огромным скоплением автомобилей скорой помощи.

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Коронавирус и карантин
больница карантин Москва Подмосковье Россия COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+28 Меркава
Такие богатые, шо аж зубы себе вставить не могут.
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13.04.2020 14:19
+27 Andy Tiger
"#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 7782
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13.04.2020 14:26
+26 SANDY
а зміст їх вставляти, якщо до вечора повибивають "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 6709
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13.04.2020 14:28
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