Обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на этой неделе, - Денисова. ВИДЕО

608 19

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" может пройти еще до Пасхи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом вчера заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось, я не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно её предоставлю", - рассказала она.

В то же время она отметила, что все вернувшиеся пройдут обязательную обсервацию.

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - добавила Денисова.

"Государство и президент планируют вернуть всех граждан Украины, которые удерживаются на оккупированных территориях и в России", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об освобождении украинских политзаключенных, - Полозов

Обмен пленными
Денисова обмен пленные
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11 Ali Hasan
Україна отримує своїх таксистів, а росіяни отримають злочинців, які вбивали українців.
показать весь комментарий
13.04.2020 14:36
+6 Irada
Как-то очень незаметно заложники превратились в удерживаемые лица. Обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на этой неделе, - Денисова - Цензор.НЕТ 5037
показать весь комментарий
13.04.2020 14:43
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
як виявилося, "всіх на всіх" - питання розтяжне
показать весь комментарий
13.04.2020 14:44
Смотреть комментарии