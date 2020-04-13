Светличная принесла присягу нардепа. ВИДЕО

3086

Юлия Светличная принесла присягу народного депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Присягаю в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - зачитала текст присяги Светличная.

Напомним, в округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта. 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего было зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

16 марта ЦИК обнародовала результаты: Юлия Светличная победила с результатом 77,54%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый Кабмин принял присягу