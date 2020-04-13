Коронавирус: освящено церковью. Как церкви могут стать источником COVID-19? ВИДЕО

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"Сидите дома" и "хватит шастать" - так говорила власть. А потом не закрыла церкви в то время, когда одна из православных конфессий решила, что карантин ввели точно не для нее. Догадайтесь с первого раза, о ком речь. И это тогда, когда в ближайшие две недели повод пойти в церковь появляется чуть ли не каждый день - посвятить вербу, паску, отстоять всенощную и так далее. В таких условиях Пасха может быть страшнее коронавируса!

За какие заслуги московскому патриархату позволяют игнорировать ограничительные меры и почему до сих пор не закрыты церкви?

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Как сообщалось ранее, Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.