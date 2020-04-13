Коронавирус: освящено церковью. Как церкви могут стать источником COVID-19? ВИДЕО

За какие заслуги московскому патриархату позволяют игнорировать ограничительные меры и почему до сих пор не закрыты церкви?
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Как сообщалось ранее, Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Вчера в Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.
БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )