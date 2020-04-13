Коронавирус: освящено церковью. Как церкви могут стать источником COVID-19? ВИДЕО

4350 59

"Сидите дома" и "хватит шастать" - так говорила власть. А потом не закрыла церкви в то время, когда одна из православных конфессий решила, что карантин ввели точно не для нее. Догадайтесь с первого раза, о ком речь. И это тогда, когда в ближайшие две недели повод пойти в церковь появляется чуть ли не каждый день - посвятить вербу, паску, отстоять всенощную и так далее. В таких условиях Пасха может быть страшнее коронавируса!

За какие заслуги московскому патриархату позволяют игнорировать ограничительные меры и почему до сих пор не закрыты церкви?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось ранее, Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.

Коронавирус и карантин
карантин религия церковь COVID-19 Буткевич Богдан коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14 olele
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 17 ч.

БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
показать весь комментарий
13.04.2020 15:12
+7 Fjall_Raven
пришли другие времена. если раньше религия была опиумом для народа, то сегодня церкви стали ещё и мощным рассадником коронавируса.
показать весь комментарий
13.04.2020 15:13
+5 ptn hlo 428037f7
Коронавирус: освящено церковью. Как церкви могут стать источником COVID-19? - Цензор.НЕТ 428
показать весь комментарий
13.04.2020 15:19
Смотреть комментарии