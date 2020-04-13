"Меня напрягают российские СМИ - дают гадкую информацию. Не трогайте нас - мы же ничего у вас не просим", - Лукашенко. ВИДЕО

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Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на работу российских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко заявил, что российские СМИ передают на внутренний информационный рынок "гадкую информацию". Как пример Лукашенко, вспомнил российские новости от ведущих телеканалов РФ о том, что он предлагает беларусам лечиться "трактором, водкой, баней".

"Меня напрягают... российские средства массовой информации - дошли до того, что на Россию дают такую гадкую информацию.., мол, батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Я пошутил, нов каждой шутке есть доля шутки... Не трогайте нас - мы ведь ничего не просим. Мы спасаемся сами, мы защищаемся сами... Зачем вы в России делаете нас дураками? Зачем русскому человеку - россиянину вбивать в голову, что там - на западе, наши беларусы они какие-то ненормальные? При чем тут уже не отбрыкнешся, что это неуправляемые каналы", - сказал Лукашенко.

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