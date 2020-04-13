Горит хутор Обырок на Черниговщине, нужна помощь, - жители. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Бахмачском районе Черниговской области горит легендарный арт-хутор Обырок, пожарные не могут справиться с огнем.

Об этом написал в Фейсбуке композитор и путешественник Владимир Муляр, информирует Цензор.НЕТ.

"SOS! ГОРИТ СЕЛО! Пожарных мало! Пожалуйста, кто в состоянии, помогите привлечь больше техники и пожарных! Журналисты, распространите, пожалуйста! Это наш Обырок, его один край, хутор Кациры! Это Черниговщина, Бахмачский р-н. Сволочь опять травку решила поджечь! Прошу репост !!! 0969552090", — написал Муляр.

Певица Ярина Квитка сообщила, что на хуторе сгорели две хаты.

"По состоянию на сейчас. 2 дома на Кацирах (Обырок) сгорели. С нами 4 пожарных, полиция. И очень сильный ветер не на пользу нашим хуторам", — написал она 13 апреля около 18 часов.

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Арт-хутор "Обирок" был образован в 2007 году на основе заброшенных хуторов села Матеевка в Бахмачском районе Черниговской области. Как говорится на странице хутора в Facebook, любовь к жизни и природе подтолкнула организаторов переехать из крупных мегаполисов в экологически чистое место, а из благоустроенных квартир в многоэтажках — в хаты-мазанки.

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