Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1080 12

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины расследуется уголовное производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом за обещание помочь ускоренному получению гражданству иностранцем (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейский вымогал взятку за работу предприятия во время карантина на Харьковщине. ФОТО

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области требовал неправомерную выгоду в сумме 2500 долларов США от представителя гражданина Ливана. За указанную сумму служащий обещал содействовать беспрепятственному и ускоренному получению гражданства последним, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратура Харьковщины.

13 апреля служащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения неправомерной выгоды от представителя гражданина Ливана. Планируется сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (просьба и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Проведены обыски в Управлении по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области.

Кроме того, проверяется причастность к преступлению других должностных лиц ГУ ГМС Украины в Харьковской области.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Также смотрите: Капитан полиции задержан на Житомирщине за систематические взятки от нарушителей ПДР, - СБУ. ФОТО

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 01
Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 02
Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 03
Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 04

Читайте также: Чиновникам ГФС, задержанным при попытке получить $50 тысяч взятки, объявлено о подозрении, - САП

Борьба с коррупцией Силовики
взятка задержание правоохранительные органы прокуратура Харьковщина
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3 Valery Greff
Тю, лошара. Надо было к Ермаку - сразу б депутатом стал, или губернатором...
показать весь комментарий
13.04.2020 21:05
+2 RustIck
я как-то вернулся в Украину для замены загранпаспорта (и выполнения всех формальностей: без ИНН паспорт в посольстве сказали будет не раньше, чем через год, а срок истечения 2 месяца и продлить нельзя, так как бланк старого образца давно вышел из обращения), прихожу в Украине в паспортный стол к начальнику выписать внутренний паспорт (заплатил как полагается пошлину, заполнил нужные бланки), амон мне говорит через месяц придешь, я ему у меня нет так много времени, нужно быстрее, он говорит можно, только дай .... гривен, я да не вопрос, дал ему. Спрашиваю теперь года будет паспорт готов, он отвечает иди погуляй, через 15 минут прихлди за паспортом (и так было во всем)!
показать весь комментарий
13.04.2020 21:29
+1 Valery Greff
Думаешь - не по чину брал? Коллеги за демпинг застучали? Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины - Цензор.НЕТ 3705
показать весь комментарий
13.04.2020 21:17
Смотреть комментарии