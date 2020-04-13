Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС. ВИДЕО

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Угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и иных важных объектов из-за пожаров нет. Радиационный фон в Киеве и области в норме, ситуация под контролем.

Об этом заявил в видеообращении директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотим сообщить и просить население не пользоваться фейковыми сообщениями, которые распространяются через социальные сети, информационные ресурсы. В настоящее время угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения нет", — сказал он.

"Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы", — добавил Демчук.

По слова представителя ГСЧС, к тушению пожаров на территории зоны отчуждения привлечены более 400 человек и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Пожарная авиация сбросила 460 тонн воды.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит не мешать спасателям выполнять свою работу и обеспечивать оперативное тушение очагов пожаров, возникающих на территории зоны отчуждения", — добавил Демчук.

Также на Цензор.НЕТ: Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

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В Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

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Топ комментарии
+7 Кирилл Лещенко
когда я это уже слышал... вспомнил: в конце апреля - начале мая 1986-го... Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1771
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13.04.2020 21:35
+7 Женя-Женя
когда наши говорят "угрозы нет" - у меня начинается истерия
я по сегодняшний день слышу что МОЗ к коронавирусу готов и угрозы нет, а творится такое,что волосы дыбом.
Что эти пейсатые нам сделают с Чернобылем - и думать не хочется.
Вся надежда на завтрашний дождь!!
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13.04.2020 21:38
+7 Marina Kvach
Страшны не фейки в соцсетях, а то что мы после 1986 года знаем цену вашим всем заявлениям, что радиоактивный фон в норме, что взрыв реактора невозможен в принципе, что ситуация под полным контролем.
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13.04.2020 21:42
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