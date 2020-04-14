"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени. ВИДЕО

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Из-за сильного пламени несколько экипажей спасателей вынуждены были отступить перед пожаром в зоне отчуждения. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара на одном из участков и фрагмент отступления спасателей опубликованы в соцсетях.

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