"Голос" не поддержал изменения в Госбюджет, потому что они нереалистичные и несправедливые, - Цабаль. ВИДЕО

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Нардеп "Голоса" Владимир Цабаль рассказал, почему фракция не поддержала изменения в Госбюджет-2020.

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ.

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"Люди ждут не придуманных цифр, а реальной поддержки. Люди ждут помощи, чтобы справиться с эпидемией и экономическим кризисом. ... Дает ли этот бюджет такую поддержку? Честный ответ - нет, этот бюджет такую поддержку не дает", - отметил нардеп.

По словам Цабаля, расходы в бюджете уменьшили не для всех, одним расходы сняли, а другим - увеличили.

"Бюджет не соответствует мировым практикам, как помогать бизнесу во время мирового экономического кризиса", - подчеркнул он.

"Увеличили финансирование МВД на 195 млн грн, но уменьшили финансирование школ на 1 млрд. Оставили дотации агрохолдингам, но уменьшили на треть финансирование образования", - добавил Цабаль.

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Нардеп заявил, что этот бюджет не соответствует мировым практикам, потому что все страны мира поддерживают бизнес путем увеличения финансирования инфраструктуры и целевыми кредитами.

"Этот бюджет нереалистичный. В этом бюджете мы заложили уменьшение доходов на 11%. У нас уже за два месяца до карантина доходы упали на 15%. Не будет у нас 781 млрд грн налогово-таможенных доходов. ... Тот дефицит в 298 млрд, он финансируется за счет МВФ, а мы же не приняли закон о банках. Как мы можем принять закон о бюджете, где есть финансирование МВФ, а закон о банках, который это финансирование даст, не принят?", - подытожил нардеп.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

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