Более тысячи студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

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Студенты-медики будут привлекаться только для выполнения организационно-технических задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Есть така инициатива: студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. Сегодня анкет, которые заполняли наши студенты, уже около 1100", - отметил он.

По словам министра, студены привлекаются на добровольных началах.

"Они привлекаются, хочу подчеркнуть, не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи", - добавил он.

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