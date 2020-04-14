Более тысячи студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Есть така инициатива: студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. Сегодня анкет, которые заполняли наши студенты, уже около 1100", - отметил он.
По словам министра, студены привлекаются на добровольных началах.
"Они привлекаются, хочу подчеркнуть, не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи", - добавил он.
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его организовали
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...