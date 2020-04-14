Более тысячи студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

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Студенты-медики будут привлекаться только для выполнения организационно-технических задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Есть така инициатива: студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. Сегодня анкет, которые заполняли наши студенты, уже около 1100", - отметил он.

По словам министра,  студены привлекаются на добровольных началах.

"Они привлекаются, хочу подчеркнуть, не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи", - добавил он.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+5 Вася Шевченко f77d76ba
Более тысячи студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3060

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14.04.2020 10:55
+2 senia
не думаю, что это добровольное движение,
его организовали
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14.04.2020 10:50
+2 senia
министр раздал анкеты ....
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...
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14.04.2020 10:51
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