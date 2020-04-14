На сегодня дата рассмотрения банковского законопроекта неизвестна, - Разумков. ВИДЕО

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не может назвать точную дату, когда украинский парламент будет рассматривать во втором чтении "антиКоломойский" закон, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам.

Об этом Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

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"Сегодня назвать точную дату, когда будет рассматриваться этот закон в стенах Верховной Рады – очень трудно. Потому что 16 000 поправок –такого не было никогда, это антирекорд Верховной Рады", - заявил он.

Сам же спикер считает, что внесение такого количества поправок направлено "не на то, чтобы сделать этот законопроект лучше, а для того, чтобы затянуть этот процесс".

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Разумков также отметил, что на рассмотрение в сессионный зал проект закона вынесут только после обработки всех поправок банковским комитетом.

"Комитет будет обрабатывать, идти по таблице, определять, какие правки будут поддержаны, а какие отклонены, и только после этого можно будет вносить этот законопроект на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады", – подчеркнул глава парламента.

Разумков еще раз напомнил, что нардепы работают над изменениями к регламенту, чтобы в дальнейшем создать процедуру, которая позволит рассматривать законы быстрее.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.