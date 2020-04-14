Чорновол: Расследование по моему делу началось еще 18 октября 2019, перед "нормандской встречей" Зеленского. ВИДЕО

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Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что расследование по ее делу начало 18 октября 2019 года, еще до того Алескандр Бабиков стал заместителем директора Государственного бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила у стен ГБР.

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"Это дело против всех сознательных украинцев, против всех, у кого есть национальное достоинство. Потому что это дело - заказ Москвы", - отметила она.

По словам Чорновол, из материалов следствия она увидела, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года.

"То есть даже не в тот момент, когда адвокат Януковича возглавил ГБР. Оно начало расследоваться раньше. Перед "нормандской встречей" Зеленского. Фактически это дело - часть так называемых "мирных соглашений", - отметила экс-нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Сергей Горбатюк о деле Татьяны Чорновол

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.