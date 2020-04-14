Смерть человека в офисе может быть связана с амбарной книгой ПР, - Чорновол. ВИДЕО

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Подозрение экс-нардепу Чорновол выдвинуто только по одной статье - умышленное убийство с двумя отягочающими обстоятельствами.

Об этом она рассказала журналистам возле здания ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины.

"Я поджигала офис Партии регионов, чтобы отвлечь карателей от Мариинского парка, которые начали убивать активистов Майдана, да, я это делала. Но показания следователям я давать не буду, чтобы не дать возможность привлекать других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

Также Чорновол отметила, что человек в офисе Партии регионов погиб не из-за поджога.

"Человек погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами "Беркута" и титушек. И даже после того, как приехала пожарная машина и потушила огонь", - объяснила она.

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Кроме того, экс-нардеп заявила, что подозрение ей выдвинуто только по одной статье - умышленное убийство с двумя отягочающими обстоятельствами.

"Почему? Потому что все остальные статьи сейчас попадают под амнистию. Но вы не раз слышали, что сейчас делаются шаги для того, чтобы отменить закон об амнистии", - добавила она.

По словам Чорновол, следствие дало ей отдельные выдержки и видно, что это вырвано из контекста.

"Что на самом деле происходило и как на самом деле погиб этот человек - очень важно. Мы все знаем об амбарной книге Партии регионов. В момент сожжения офиса партии она была там. Что происходило дальше? Вполне возможно, что смерть этого человека связана с этой амбарной книгой. У меня есть слухи, что эта амбарная книга в результате после Майдана была найдена в Администрации президента Януковича в кабинете Портнова", - рассказала она.

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