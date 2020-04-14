Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро "стала врачом" и "призвала" людей по всему миру оставаться дома. ВИДЕО
На статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро с помощью подсветки "надели" медицинский халат в знак поддержки врачей, которые борются с коронавирусом во всем мире.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
На статую вывели флаги нескольких стран, пострадавших от вспышки коронавируса.
Кроме того были выведены сообщения медикам со словами благодарности на разных языках, а также были показаны фотографии медицинских работников, одетых в халаты и маски.
Слоган "Fique Em Casa", означающий "Оставайся дома", был спроецирован на руку статуи.
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