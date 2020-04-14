Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро "стала врачом" и "призвала" людей по всему миру оставаться дома. ВИДЕО

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На статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро с помощью подсветки "надели" медицинский халат в знак поддержки врачей, которые борются с коронавирусом во всем мире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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На статую вывели флаги нескольких стран, пострадавших от вспышки коронавируса.

Кроме того были выведены сообщения медикам со словами благодарности на разных языках, а также были показаны фотографии медицинских работников, одетых в халаты и маски.

Слоган "Fique Em Casa", означающий "Оставайся дома", был спроецирован на руку статуи.

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