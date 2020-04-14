Степанов об условиях для госпитализации больных коронавирусом: Есть алгоритм, решение принимает семейный врач. ВИДЕО

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Госпитализация пациента с коронавирусом в медицинское учреждение возможна при соответствующих показаниях или в случае ухудшения состояния, о чем сообщает семейный врач.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 14 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Все зависит от состояния, в котором находится человек (среднем тяжелом, критическом). Если наблюдается легкая форма течения болезни, то за состоянием следит семейный врач. Когда состояние начинает ухудшаться, семейный врач вместе со специалистами инфекционистами и эпидемиологами принимает решение о госпитализации", - сообщил глава Минздрава.

Министр уточнил, что для распределения больных, нуждающихся в госпитализации определено 242 больницы.

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Коронавирус и карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 жовтоблакитний
ага, семейный врач все решает. Не так давно писали о том, как чела провозила скорая по больницам и домой вернула. Сомневаюсь, что при увеличении случаев что то улучшилось...
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14.04.2020 13:39
+3 Лариса fb3d953c
И ответили по закону те, кто виновны? А виновны врачи, старшие врачи смены, главные врачи скорой помощи, врач приемного отделения . Кто получил наказание за смерть 30 летнего мужчины?
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14.04.2020 13:42
+3 жовтоблакитний
надеюсь, ответили. У нас же проведена суперпотужна судебная реформа.
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14.04.2020 13:47
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